Calcio, Kolo Muani-Juventus, accordo con il Psg: affare da 50 mln

Roma, 29 lug. (askanews) – Randal Kolo Muani è sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Dopo settimane di trattative, il club bianconero ha raggiunto l’accordo con il Paris Saint-Germain per riportare a Torino l’attaccante francese, già protagonista nella seconda parte della scorsa stagione.

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 34 milioni, che scatterà in caso di qualificazione della Juventus a una competizione europea. Il valore complessivo dell’affare sarà quindi di 38 milioni di parte fissa, a cui si aggiungono 12 milioni di bonus per un totale potenziale di 50 milioni.

Definito anche il contratto del giocatore: Kolo Muani firmerà un accordo quinquennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione, con ulteriori 1,5 milioni legati ai bonus. Un investimento importante per la Juventus, che punta sul francese per dare continuità e qualità al reparto offensivo.

L’intesa con il Psg arriva dopo una lunga fase di negoziati e una decisa accelerazione nelle ultime ore. Poco prima della chiusura dell’accordo, l’amministratore delegato e direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali aveva spiegato a Sky Sport: “Cosa manca per l’accordo con Kolo Muani? Spero poco”. Quel “poco” è stato colmato: il ritorno dell’attaccante francese a Torino è ormai ai dettagli.