Leao resta al Milan? La situazione dopo i ‘no’ alle offerte dalla Turchia

(Adnkronos) – Il futuro di Rafael Leao è sempre più incerto. Il numero 10 rossonero ha espresso in più occasioni, nelle ultime settimane, il desiderio di lasciare il Milan per cimentarsi in una nuova avventura. Questione di stimoli per rimettersi in gioco, insomma, per l’attaccante portoghese. Ma qual è la situazione di mercato ad oggi, lunedì 3 agosto? Il giocatore, reduce dal Mondiale con il Portogallo, ha ricevuto negli ultimi giorni due proposte dalla Turchia, da Fenerbahce e Galatasaray, rifiutandole entrambe.



Il motivo? Come riportato da Sky Sport, l’idea di Leao è sempre quella di lasciare il Diavolo, ma per una destinazione più allettante, magari una squadra di Premier League o Liga. Per ricominciare in un campionato di alto livello e magari giocare di nuovo la Champions League. L’idea del Milan è chiara: Leao può partire, ma per una cifra non inferiore ai 40 milioni. Vista l’assenza di offerte importanti, al momento non è però da escludere una sua permanenza in rossonero.

