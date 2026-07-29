Il Tarvisiano punta sul turismo sostenibile

Tarvisio, 29 lug. (askanews) – Tra boschi secolari, sentieri immersi nel silenzio e comunità legate al territorio, il Tarvisiano punta su un modello di turismo sostenibile fondato sulla tutela dell’ambiente e sulla valorizzazione delle identità locali.Un percorso avviato con la certificazione del Global Sustainable Tourism Council, ottenuta nel 2020, e oggi esteso all’area delle Alpi Giulie, trasformando gli standard internazionali di sostenibilità in interventi concreti a favore del paesaggio, dei residenti e dei visitatori.In questa direzione si inserisce il progetto Interreg REGENERATE, sviluppato insieme ad Alta Badia, Arabba e Hermagor-Pressegger See, che sperimenta modelli di turismo rigenerativo capaci di ridurre gli impatti ambientali e generare benefici duraturi per il territorio.Nel Tarvisiano l’azione pilota riguarda la riqualificazione del Percorso Natura – Sentiero del Faggio Secolare, arricchito con aree di sosta nel verde, installazioni di arte naturale e contenuti dedicati al patrimonio forestale. L’obiettivo è valorizzare un luogo già vissuto dalla comunità, rendendolo più accogliente e fruibile senza introdurre nuove infrastrutture.Il progetto, in conclusione nell’autunno 2026, dimostra come tutela del paesaggio, qualità della vita ed educazione ambientale possano integrarsi in un nuovo modello di sviluppo turistico.