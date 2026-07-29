Italia, Mancini: “Spero tifosi mi perdonino, voglio due trofei”. Ranieri: “È coronamento carriera”

(Adnkronos) –

Roberto Mancini e Claudio Ranieri si prendono la Nazionale. Oggi, mercoledì 29 luglio, il nuovo, rispettivamente, commissario tecnico e direttore tecnico dell’Italia si sono presentati in conferenza stampa. Inevitabile, per Mancini, partire dalle scuse per il burrascoso addio del 2023: “Riguardo alla mia vicenda di tre anni fa: allora ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. Mi dispiace molto per come è andata”, ha detto il ct, “mi sono sentito come se avessi perso la donna della mia vita, ho commesso degli errori. Mi dispiace molto per quello che è accaduto. Ora la sorte mi dà la possibilità di potermi rifare e voglio riportare la Nazionale italiana dove merita. Spero i tifosi mi perdonino”.

Al suo fianco, il nuovo direttore tecnico Ranieri: “Questo è il coronamento di una carriera, ero incredulo quando ho visto chiamata Malagò. Nessuna voglia di rivalsa rispetto al mio addio alla Roma, voglio far tornare ad appassionare la gente all’azzurro”. Vari i punti del suo ‘programma’: “Giocare a calcio costa troppo, alcune famiglie non possono permetterselo e questo non può essere. Una delle difficoltà è nel salto tra l’Under 21 e il calcio dei grandi, dobbiamo permettere di far giocare i giovani. Nei settori giovanili bisogna puntare sulla tecnica individuale. E io cercherò di provvedere, anche ripartendo dal progetto che avevano messo a punto Maldini e Leonardo”.

Chiaro l’obiettivo di Mancini: “Quando sono arrivato la prima volta sono rimasto cinque anni, sono tanti. Ho firmato contratto di quattro anni e spero di poter vincere un trofeo o magari due. Quando noi siamo partiti mi ricordo il 95% dei giornalisti che ci ritenevano l’ottava squadra d’Europa. Se l’Italia va al Mondiale come dovrebbe, quando è lì diventa una delle squadre da battere, anche se arriva da non favorita diventa pericolosa. Nostro obiettivo è formare una squadra pericolosa il prima possibile”.

I prossimi impegni degli azzurri saranno nella Nations League in programma a settembre, quando sfideranno Belgio, Turchia e Francia.