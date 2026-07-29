La Russa: Roggero non fu legittima difesa, ora modificare norma

Milano, 29 lug. (askanews) – “Secondo me la sentenza Roggero è criticabilissima nell’entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa, per la legge attuale. Faccio l’avvocato, non posso non dirlo… Gli auguro di uscire presto dal carcere, per il futuro modificherei l’eccesso colposo di legittima difesa, creerei uno spazio normativo qualora una persona fosse particolarmente scossa per quanto successo prima”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, durante la cerimonia del Ventaglio con la Stampa Parlamentare.