Per i suoi 40 anni Dylan Dog debutta a teatro, all’Eliseo di Roma

Milano, 29 lug. (askanews) – Dylan Dog compie 40 anni e festeggia anche a teatro, con lo spettacolo “Dylan Dog horror show”, in scena all’Eliseo di Roma, dal 28 ottobre.

Era il 26 settembre del 1986 quando l’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi sbarcò per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con “L’alba dei morti viventi”, scritto da Sclavi, disegnato da Angelo Stano e con la copertina di Claudio Villa, primo albo di una serie che da allora ha raccolto milioni di lettori. In questi quarant’anni Dylan Dog ha attraversato l’orrore senza mai negarlo, scegliendo invece di osservarlo, interrogarlo e raccontarlo. Ed è proprio da questo sguardo che nasce il filo conduttore delle celebrazioni che punteggeranno i prossimi mesi e culmineranno con il debutto di Dylan dog sul palcoscenico.

“Dylan dog horror show”, diretto da Valter Malosti, è la prima produzione teatrale Sergio Bonelli Editore, un evento che porterà per la prima volta a teatro l’universo dell’Indagatore dell’Incubo. “Uno spettacolo immersivo, un fumetto che prende vita sulle tavole del palcoscenico”, ha spiegato il regista.

Proprio con questo spettacolo, il Teatro Eliseo, chiuso dal 2020, riprenderà la sua prestigiosa storia teatrale, sotto la direzione artistica di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni – CPT.

Con il debutto di Dylan Dog Horror Show entreranno nel vivo le celebrazioni per il 40° anniversario di Dylan Dog. Il foyer del Teatro Eliseo sarà trasformato per l’occasione in un percorso ispirato all’universo creato da Tiziano Sclavi, con installazioni, ambientazioni e attività pensate per accompagnare il pubblico all’interno dell’immaginario dell’Indagatore dell’Incubo.

“Portare Dylan Dog per la prima volta a teatro in occasione dei suoi 40 anni è per noi motivo di grande orgoglio, e farlo al Teatro Eliseo di Roma, che rinasce per l’occasione ‘Dopo un lungo silenzio’, per citare proprio un titolo iconico di Tiziano Sclavi, rende questo passaggio ancora più significativo – ha detto Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore – È come se Dylan trovasse una nuova casa, viva, aperta, pronta ad accogliere il pubblico in modo continuativo”.

L’avvicinamento al debutto teatrale sarà scandito da un calendario di appuntamenti che accompagnerà i festeggiamenti per i 40 anni di Dylan Dog. Le celebrazioni prenderanno il via già nella settimana del compleanno ufficiale dell’Indagatore dell’Incubo, il 26 settembre 2026, con pubblicazioni speciali, eventi e iniziative dedicate.