Le azzurre del fioretto in finale ai Mondiali di scherma, ottava medaglia per l’Italia a Hong Kong

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – La squadra azzurra di fioretto femminile approda in finale ai Mondiali di scherma di Hong Kong, giunti all’ultima giornata sulle pedane della AsiaWorld-Arena. In gara direttamente dagli ottavi, Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, guidate in panchina dal ct Simone Vanni, dopo aver superato all’esordio Israele per 45-18 ed essersi imposte nei quarti sull’Ungheria per 45-19, si sono sbarazzate in semifinale del Giappone per 45-25. Per l’assalto che vale il titolo iridato (ore 17.30 locali, le 11.30 in Italia), le azzurre se la vedranno con gli Stati Uniti, vincenti sulla Francia per 45-23. Con il podio sicuro del Dream Team, imbattuto in questa stagione (cinque successi su cinque in Coppa del Mondo e oro europeo), l’Italscherma chiuderà la rassegna iridata cinese con un bottino straordinario di otto medaglie (al momento sono tre ori e quattro argenti).

SQUADRA AZZURRA DI SCIABOLA MASCHILE ELIMINATA NEI QUARTI

La squadra azzurra di sciabola maschile chiude all’ottavo posto. Nell’ultima giornata di gare sulle pedane della AsiaWorld-Arena Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini, guidati in panchina dal ct Andrea Terenzio, dopo essere stati eliminati nei quarti dalla Romania (45-36), hanno disputato il tabellone per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, subendo una sconfitta con la Russia (45-40) e lasciando alla Cina la finale per la settima piazza per gli infortuni di Neri (caviglia) e Gallo (problema muscolare).

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).