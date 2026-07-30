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Pil. Meloni: Italia meglio di previsioni, sinistra tifava contro

| 30 Luglio 2026 12:23 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 30 lug. (askanews) – “Ancora una volta l’Italia fa meglio delle previsioni. Gli analisti stimavano una crescita tendenziale del PIL dello 0,7%. I dati diffusi oggi dall’ISTAT certificano invece una crescita dell’1,0%, con una crescita acquisita per il 2026 pari allo 0,8%. E mentre a sinistra c’era chi tifava per il rallentamento dell’Italia, i fatti raccontano un’altra storia. Continuate pure a sottovalutarci. Noi continueremo a lavorare e l’Italia continuerà a sorprendervi”. Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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