Spagna, Meloni: pronti anche a sospendere Schengen con Madrid

Roma, 30 lug. (askanews) – DI fronte all’ondata migratoria in atto a Ceuta l’Italia è “pronta a intervenire” anche arrivando a “sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti – spiega – e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei”.

“Mi sono confrontata con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi”, aggiunge. “L’Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti, e all’esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna”.

Conclude la Meloni: “Sull’immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro: difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo Governo”.