Tv, Ferzan Ozpetek dirigerà la serie su Giorgio Armani

Roma, 30 lug. (askanews) – Ferzan Ozpetek dirigerà la serie dedicata alla vita di Giorgio Armani, simbolo del made in Italy nel mondo e creatore di uno stile inconfondibile. Lo ha annunciato Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

La serie evento internazionale ripercorrerà la storia di Giorgio Armani, l’uomo che ha ridefinito il concetto di eleganza, cambiando la storia della moda e del costume a livello mondiale. Una storia di genialità, lavoro e amore che ha consentito a Armani di creare un regno di stile ammirato in tutto il mondo.

La Giorgio Armani ha acconsentito a mettere a disposizione abiti, archivi e luoghi celebri dello stilista e della maison.

La serie sarà prodotta da Lux Vide, in associazione con Faros Film. Soggetto e sceneggiatura di Ferzan Ozpetek e Francesco Arlanch.