Calcio, Inter, Chivu, serve pazienza sul mercato

Roma, 31 lug. (askanews) – “Ci vuole pazienza, il mercato è ancora lungo. La squadra è competitiva, ma c’è sempre bisogno di giocatori importanti. Siamo attenti alle opportunità”. Così l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, alla vigilia dell’amichevole contro il Manchester City in programma a Hong Kong.

Il tecnico nerazzurro ha sottolineato il valore del test contro gli inglesi pur ammettendo che la squadra non è ancora al massimo della condizione. “È speciale per noi avere l’opportunità di giocare contro una grande squadra come il Manchester City. Anche se entrambe le squadre non sono al 100%, tutti saranno felici del livello che proveremo a mettere in campo. La squadra sta bene, ha lavorato in Germania e faremo del nostro meglio, mettendo in campo il massimo della nostra intensità possibile”.

Chivu ha poi commentato l’arrivo del nuovo acquisto John Stones. “Sono contento del suo arrivo. È importante per la qualità, la personalità e il carisma. Aumenta il livello della nostra difesa”. Sul prosieguo del mercato, il tecnico ha ribadito la necessità di rinforzare ulteriormente la rosa: “Ho sempre chiesto di alzare il livello con giocatori importanti, che abbiano voglia di fare parte di questo gruppo. Siamo attenti alle opportunità che possano permetterci di fare un ulteriore salto di qualità”.

Infine, un pensiero per Franco Baresi, scomparso nelle scorse ore. “Ci uniamo al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport”.