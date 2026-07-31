Enrico Rava in concerto alla Casa del Jazz a Roma con “Fearless Five”

Roma, 31 lug. (askanews) – Sabato 1 agosto, Enrico Rava si esibirà in concerto alla Casa del Jazz con il nuovo progetto Fearless Five, un quintetto “senza paura” composto da una nuova generazione di musicisti, che mette insieme energie giovani e creative, insieme all’enorme esperienza del band leader.

La storica rivista Musica Jazz, in occasione dell’annuale referendum del Top Jazz, ha assegnato a Fearless Five il premio per il 2024 come “Disco dell’anno” e “Formazione dell’anno”. Inoltre, Enrico Rava ha anche ottenuto il premio nella categoria “Musicista dell’anno” al Top jazz del 2025.

Ancora una volta, Rava è riuscito a dare vita a una formazione fresca ed entusiasmante. The Fearless Five schiera, infatti, una serie di musicisti di grande spessore: l’energia di Matteo Paggi (Premio Top Jazz 2024 Miglior Nuovo Talento) al trombone e all’elettronica, e la straordinaria batterista e cantante Evita Polidoro (le ultime sorprendenti scoperte di Rava, scovate ai seminari di Siena Jazz) si uniscono alla spinta propulsiva del contrabbasso di Francesco Ponticelli e all’indispensabile chitarra di Francesco Diodati, già al fianco di Rava da una decina di anni e vero e proprio baricentro di questo quintetto di jazzisti impavidi.

Con questo gruppo – racconta Rava – mi sento come su un’isola ideale, dove ognuno dà e ognuno ricevere quello di cui ha bisogno. C’è grandissima libertà ma rispetto reciproco, ognuno è in ascolto dell’altro, come in una democrazia perfetta che solo il jazz può rappresentare. I musicisti hanno tutti questa grande capacità, quasi telepatica, di ascoltare e interagire agli input. Ma ci vuole anche coraggio per stare su quest’isola. Circondata a volte da un mare minaccioso, a volte meno, visti i tempi così difficili che stiamo vivendo, rimane pur sempre la mia isola ideale dove amo vivere e suonare”.

A febbraio 2024, il quintetto si è riunito negli studi della Casa del Jazz a Roma per registrare un album, pubblicato a luglio dello stesso anno dalla Parco della Musica Records. È prevista invece per l’autunno 2026 l’uscita di un nuovo album co-prodotto da Parco della Musica ed ECM, che avrà come ospite speciale il sassofonista statunitense Joe Lovano.