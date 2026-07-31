Giochi del Mediterraneo, 498 gli azzurri al via a Taranto. In gara anche 5 campioni olimpici

TARANTO (ITALPRESS) – L’Italia Team è pronta per Taranto 2026. A tre settimane dall’inizio delle competizioni è stata ufficializzata la squadra azzurra per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre in Puglia. La missione sarà composta da 498 atleti (259 uomini e 239 donne) impegnati in tutte le discipline in calendario. Gli sport più rappresentati sono l’atletica con 82 convocati e il nuoto con 48 atleti. I portabandiera dell’Italia Team saranno Irma Testa e Filippo Tortu. In totale, a Taranto gareggeranno 5 olimpionici: Mauro Nespoli (tiro con l’arco), Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu (atletica), Diana Bacosi e Gabriele Rossetti (tiro a volo). In gara ci saranno anche altri 7 atleti capaci di salire sul podio olimpico: Angela Andreoli (ginnastica artistica), Abraham De Jesus Conyedo Ruano (lotta), Irma Testa (pugilato), Francesca Palumbo (scherma), Federico Nilo Maldini e Paolo Monna (tiro a segno), Silvana Maria Stanco (tiro a volo). Il capo missione dell’Italia Team è Alessio Palombi.

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