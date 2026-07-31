Migranti, telefonata Meloni-Frederiksen su crisi Ceuta

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Roma, 31 lug. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito la premier danese Mette Frederiksen. Al centro del colloquio, secondo quanto si apprende, la crisi in corso a Ceuta e l’ipotesi di sospensione di Schengen.
“Ancora una volta Roma si conferma al centro del dibattito europeo sulle politiche migratorie”, sottolineano fonti di governo, aggiungendo che “le reazioni di oggi evidenziano come la linea promossa da Roma stia trovando un consenso crescente anche tra altri governi europei”.
Meloni e Frederiksen da tempo sono allineate sulle soluzioni nella gestione dei fenomeni migratori, promuovendo anche le riunioni dei paesi cosiddetti “like minded” che si svolgono ormai di consueto a margine delle sedute del Consiglio europeo.
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