Tuffi, Italia d’oro nel mixed team event agli Europei di Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Prima gara e primo oro per l’Italia agli Europei di tuffi che prendono il via oggi a Parigi. Il quartetto composto da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra sale sul gradino più alto del podio nel mixed team event, evento che prevedeva tre tuffi dal trampolino 3 metri e altrettanti dalla piattaforma 10 metri. Gli azzurri chiudono la gara con il punteggio complessivo di 410.60, precedendo gli atleti russi sotto bandiera neutrale (385.80) e l’Ucraina (368.20). A metà gara, l’Italia era seconda alle spalle della sola squadra russa, riuscendo però a ribaltare la situazione dai 10 metri nella seconda parte della finale.

“Siamo davvero contentissimi, non potevamo iniziare in maniera migliore. È una gara per rompere il ghiaccio e non era facile. Voglio fare i miei complimenti a Raffaele (Pelligra, ndr) per il suo esordio: è stato davvero bravo”. Così Chiara Pellacani, ai microfoni di Rai Sport. Matteo Santoro, protagonista dal trampolino 3 metri, rivela che “anche in queste gare c’è ansia. Ero un po’ nervoso, ma alla fine è andata bene”. Soddisfatta anche Sarah Jodoin di Maria: “Mi sono divertita – afferma -. Abbiamo fatto bene tutti i sei tuffi. È una buona partenza anche per il sincro misto”. Oro all’esordio in un Europeo per Raffaele Pelligra, elogiato da tutti i compagni: “È stato veramente emozionante – commenta -. Un modo bellissimo per iniziare questi Europei”.

“È molto importante cominciare con un oro per la squadra. Sono ragazzi molto giovani e queste esperienze aiutano tutta la squadra a iniziare l’Europeo con il piede giusto”. Così il direttore tecnico della nazionale italiana di tuffi, Oscar Bertone, ai microfoni di Rai Sport dopo l’oro conquistato nel mixed team event. Quella azzurra “è una squadra giovane con qualche anziano che aiuta i ragazzi a crescere, non soltanto durante le gare, ma anche in allenamento e nei periodi di riposo – aggiunge -. Quello che dico a tutti quanti i ragazzi è che devono riposarsi e alimentarsi bene. È un Europeo molto lungo e difficile. Devono continuare a lavorare serenamente il più possibile, poi i risultati arrivano”, conclude.

– Foto Ipa Agency –

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