Europei nuoto artistico, Pelati e Ruggiero d’argento

Roma, 2 ago. (askanews) – Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero sono secondi nella finale del duo tecnico misto con 229.0092 punti, dei quali 130.1842 con gli elementi e 98.8250 per l’impressione artistica che inorgoglisce particolarmente il direttore tecnico Patrizia Giallombaro. Pelati e Ruggiero, facce di bronzo ieri nel libero, sono molto vicini all’oro fermandosi a 0.6691 punti dai britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin che vincono con 229.0092 avendo due ounti in più di coefficiente di difficoltà. Sul terzo gradino del podio salgono gli atleti neutrali della Russia Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov che totalizzano 215.9201 punti.

La coppia bronzo mondiale a Singapore 2025 si mette al collo un’altra medaglia dopo quella di sabato nel duo libero e si migliora rispetto al bronzo continentale di Funchal 2025. La routine “Guarda! È amore” coreografata da Simona Ricotta è quella presentata nella Super Final di World Cup di Toronto, il 19 giugno scorso, ed era valsa anche in quell’occasione l’argento. Una bella routine interpretata con sintonia e determinazione; ogni elemento si inserisce con naturalezza nello sviluppo del racconto. A fare da filo conduttore è “Regarde! C’est l’amour”, il brano dell’artista francese Monroe presentato all’Eurovision Song Contest 2026. Pelati e Ruggiero offrono una notevole modularità espressiva.

“Siamo lontani dall’oro solo sei decimi e quindi ci sta un po’ di fastidio in questo momento – commenta con ironia Lucrezia Ruggiero – però siamo molto soddisfatti. La coppia sta crescendo gara dopo gara e di questo dobbiamo essere super soddisfatti. “In acqua ci sentivamo veramente bene – aggiunge Filippo Pelati – si sentiva la complicità. Abbiamo cercato di trasmetterla anche a tutto il pubblico e ai giudici. Abbiamo migliorato tantissimo l’impressione artistica dall’inizio di quest’anno ad oggi”. “Prima ero con Linda Cerruti nel femminile e con Giorgio Minisini nel misto ed ero un po’ la cucciola – l’analisi di Lucrezia Ruggiero – Mi sono ritrovata a essere la grande, la mamma per Filippo e quasi una coetanea per Enrica:Piccoli. La sfida è più capire come adattare me stessa ai cambiamenti”. “È assolutamente un’ottima partner”, chiosa Filippo Pelati. Per Lucrezia l’europeo si chiude quì. Adesso un po’ di riposo, shopping parigino e tifo da capo supporters alle gare. Per Filippo prosegue e si conclude lunedì con la finale del singolo libero alle 10:30 del mattino. (Foto di Andrea Masini e Andrea Staccioli / DBM)