Caldo, anche domani e mercoledì 25 città in “bollino rosso”

Roma, 3 ago. (askanews) – Previsti ancora giorni di passione in tutta Italia per il caldo e l’afa dovute alla quarta ondata di calore dell’estate 2026.

Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, oltre ad oggi anche domani e mercoledì, 4 e 5 agosto, saranno 25 le città in “bollino rosso”, sulle 27 considerate.

Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari.

Una situazione se possibile anche in leggero peggioramento, visto che sia domani che mercoledì le uniche 2 città non in “rosso”, Messina e Reggio Calabria, passeranno dal “bollino giallo” di questi giorni al “bollino arancione”.

Secondo la tabella dei livelli di rischio del Ministero della Salute, il “bollino giallo” (livello 1 di pre-allerta) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore: questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute; il “bollino arancione” (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili; il “bollino rosso” (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.