Corte Conti, M5s: Governo prepara attacco in Cdm, Meloni si fermi

Roma, 3 ago. (askanews) – “Siamo ad agosto, quando l’attenzione degli italiani è ai minimi e molti sono in vacanza: il momento perfetto per il governo Meloni per tornare all’attacco della Corte dei Conti. Pare infatti che prima della pausa estiva vogliano portare in Consiglio dei Ministri le nuove norme attuative della legge Foti destinate a minare l’indipendenza della magistratura contabile. Il copione è noto: fare passare in silenzio provvedimenti che riguardano i controlli sulla spesa pubblica. Se si indebolisce chi vigila sull’uso dei soldi dei cittadini, chi controllerà davvero il potere? Vogliono fare con la magistratura contabile quello che non gli è riuscito con la magistratura ordinaria, perché gli italiani glielo hanno impedito con il referendum. Giorgia Meloni si fermi finché è in tempo. Se non lo farà anche stavolta ci troverà sulle barricate”. Lo denunciano in una dichiarazione congiunta i capigruppo M5S in commissione Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera Alfonso Colucci e Valentina D’Orso.