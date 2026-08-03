Europei Tuffi, Chiara Pellacani apre la caccia al quarto oro

Roma, 3 ago. (askanews) – Tre medaglie d’oro in pochi giorni. Il presente e il futuro dei tuffi italiani parlano il linguaggio di Chiara Pellacani. Agli Europei di Parigi 2026 la romana completa un’impresa straordinaria conquistando il titolo dal trampolino da un metro e quello nel sincro misto dai tre metri con Matteo Santoro, dopo aver già trascinato l’Italia al successo nel Team Event mixed.

La serata perfetta arriva al termine di una maratona di gare. Prima il successo nel sincro misto insieme a Santoro, poi la conferma del titolo europeo dal metro con 298.90 punti, davanti alla svizzera Michelle Luisa Heimberg e alla britannica Desharne Bent-Ashmeil. Una prova di forza tecnica e mentale.

“Due ori in una serata? Questo era l’obiettivo, poi tra il dire e il fare…”, racconta ai microfoni di Sky. “Sono contenta di essere riuscita a mantenere le energie in una giornata così lunga, è stata la cosa più difficile”.

Da alcuni anni vive negli Stati Uniti, dove ha prima studiato e gareggiato alla Louisiana State University e poi si è trasferita alla University of Miami, frequentando il corso di laurea in psicologia. È lì che si allena quotidianamente, immersa in un sistema sportivo che unisce università e alto livello agonistico, diventando una delle protagoniste del circuito NCAA. Un’esperienza che le ha regalato indipendenza, una mentalità internazionale e un approccio professionale che oggi emerge in ogni gara.

Il legame con Matteo Santoro, però, resta speciale. “Nonostante siamo entrambi a Miami, in otto mesi abbiamo fatto due allenamenti insieme. Però funzioniamo lo stesso perché siamo due tuffatori simili, e io ne sono onorato. C’è sintonia e ci divertiamo a tuffarci insieme”, racconta il compagno di squadra, sottolineando come l’intesa tra i due vada oltre il tempo trascorso in allenamento.

Romana, classe 2002, Pellacani è un talento sbocciato prestissimo. Ha debuttato in Nazionale maggiore a soli 14 anni e nel 2018, a quindici anni, è diventata la più giovane italiana a conquistare un titolo europeo nei tuffi. Da allora ha collezionato medaglie continentali, podi mondiali e due partecipazioni olimpiche, sfiorando il podio ai Giochi di Parigi 2024 con due quarti posti.

I paragoni con Tania Cagnotto sono inevitabili, ma lei preferisce guardare avanti. “Sono onorata di essere paragonata a lei, ma provo a scrivere la mia storia con i miei risultati”. E quando le chiedono del possibile quarto oro agli Europei sorride: “È l’obiettivo. Vedremo…”.

Solare, determinata e molto seguita anche sui social, Chiara Pellacani rappresenta una nuova generazione di campionesse italiane, capaci di costruire il proprio percorso senza confini. I tre ori di Parigi non sono soltanto un exploit: sono la conferma che la ragazza partita da Roma per inseguire il sogno americano è ormai diventata il punto di riferimento dei tuffi azzurri e una delle atlete simbolo dello sport italiano. (Foto di Giorgio Scala e Andrea Masini / DBM)