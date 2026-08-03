Europei tuffi, Pelati argento nel solo libero. Piccoli quarta

Roma, 3 ago. (askanews) – Dopo quello nel solo tecnico a tema “Freddie Mercury”, Filippo Pelati raddoppia nel libero e colleziona la quarta medaglia in questa rassegna continentale: tris d’argento e asso di bronzo. Il 19enne ferrarese ripropone “Il diavolo”, la stessa routine con cui era stato terzo iridato a Singapore 2025. Sulle note de “L’uccello di fuoco” di Igor Stravinskij, con la coreografia di Anastasia Ermakova, Pelati porta in acqua un esercizio di grande intensità teatrale, trasformando il tema del fascino del male in una performance potente, misteriosa e ricca di tensione. La giuria premia la prova dell’azzurro con 252.8713 punti, frutto di 132.0713 per gli elementi e 120.8000 per l’impressione artistica. Un punteggio che vale il secondo posto alle spalle del britannico Ranjuo Tomblin, oro con 258.9188 punti, e davanti allo spagnolo Jordi Caceres Iglesias, bronzo con 229.2599. (Foto di Andrea Masini e Andrea Staccioli / DBM)