Lancia Corse HF conferma il proprio potenziale sugli sterrati del leggendario Rally Finland

ROMA (ITALPRESS) – Il Secto Rally di Finlandia ha confermato ancora una volta di esser uno degli appuntamenti più spettacolari e selettivi del FIA World Rally Championship. Le velocissime strade del celebre “Rally dei 1000 Laghi” hanno rappresentato una sfida di altissimo livello per equipaggi e vetture. In un contesto particolarmente competitivo, Lancia Corse HF ha proseguito il proprio percorso di crescita, schierando ben cinque Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Pur affrontando uno dei terreni più specifici, il team ha raccolto indicazioni estremamente positive sul lavoro di sviluppo svolto nel corso della stagione. Come da tradizione, a contendersi le posizioni di vertice sono stati soprattutto gli equipaggi nordici, forti di una conoscenza unica delle iconiche strade finlandesi e della capacità di interpretare al meglio il rally.

Il miglior risultato per Lancia Corse HF è arrivato con Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, che hanno concluso la gara scandinava in settima posizione. Positiva anche la prova di Yohan Rossel e Arnaud Dunand, capaci di confermare la competitività della Ypsilon Rally2 HF Integrale sulle velocissime strade finlandesi, così come Leo Rossel e Guillaume Mercoiret, protagonisti di un altro fine settimana importante nel loro percorso di crescita.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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