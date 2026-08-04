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Strage sulla Ternana, sequestrata la dash cam di un’auto con le immagini

| 4 Agosto 2026 20:03 | 0 commenti

Strage sulla Ternana, sequestrata la dash cam di un’auto con le immagini

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un video di una dash cam presente su un’auto è stato sequestrato, a quanto apprende l’Adnkronos, dagli inquirenti che indagano sull’incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla strada statale ‘Ternana’, che collega Terni a Rieti, in cui hanno perso la vita sei persone e oltre trenta sono rimaste ferite, di cui alcune ancora ricoverate negli ospedali di Umbria e Lazio.  

Dall’esame delle immagini potrebbero arrivare elementi utili alla ricostruzione dell’impatto. Intanto la procura di Terni che procede per omicidio stradale plurimo e lesioni ha dato il nulla osta alla restituzione di quattro salme mentre su quelle dei due conducenti, uno alla guida del pullman che svolgeva servizio per i turisti alle cascate delle Marmore e l’altro del camper, domani verranno eseguite le autopsie. 

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