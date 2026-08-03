Lavoro, Inail: nei primi sei mesi infortuni +4,7% ma decessi -4,2%

Roma, 3 ago. (askanews) – Infortuni sul lavoro in crescita in Italia, ma con decessi in calo: la dinamica si conferma sull’insieme dei primi sei mesi dell’anno, secondo i dati appena aggiornati dall’Inail. Il confronto con i primi sei mesi del 2025 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro un aumento degli infortuni (+4,7% a quota 213.985) e un calo dei decessi (-4,2% con 342 casi, 15 in meno rispetto ai 357 nel 2025).

E anche per la componente “in itinere”, riporta l’istituto con un comunicato, si registra un incremento delle denunce di infortunio (+8,8%) e un calo dei casi mortali (-7,2% con 128 decessi contro i 138 del 2025).

Tenuto conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall’Istat nei vari anni, con ultimo aggiornamento giugno 2026, e rapportato il numero degli infortuni denunciati in occasione di lavoro (al netto degli studenti) a quello degli occupati (dati provvisori), si evidenzia un’incidenza infortunistica che passa dalle 977 denunce di infortunio in occasione di lavoro ogni 100mila occupati Istat di giugno 2019 alle 880 del 2026, con un calo del 9,9%, riporta l’Inail.

Rispetto al giugno 2025 si ha invece un aumento dell’incidenza infortonistica del 4,1% (da 845 denunce per 100 mila abitanti a 880). In aumento del 16,7% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 59.480.