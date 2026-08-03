Migranti, fonti Chigi: a Coreper Italia ha ribadito necessità approccio Ue

Roma, 3 ago. (askanews) – Nella riunione odierna del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l’Unione europea, sottolineano fonti di palazzo Chigi, è stato fatto il punto sugli eventi di Ceuta in vista della riunione straordinaria dei ministri dell’Interno dell’Ue del 4 agosto che sarà dedicata alle implicazioni per la sicurezza interna, lo spazio Schengen e la politica migratoria UE e all’esame delle possibili misure europee di sostegno agli Stati Membri di primo ingresso in caso di nuove emergenze migratorie.

Nel corso del confronto, si spiega, l’Italia ha ribadito i principali contenuti della lettera sottoscritta lo scorso venerdì da 22 Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea, riaffermando la necessità di un approccio europeo al fenomeno del contrasto dei flussi migratori irregolari.

L’Italia – si sottolinea poi – ha evidenziato che la protezione delle frontiere esterne e il rafforzamento della dimensione esterna della politica migratoria devono costituire i pilastri dell’azione dell’Unione, anche in considerazione del fatto che dall’integrità delle frontiere esterne dipende il corretto funzionamento dello spazio Schengen.

È stata inoltre richiamata – rimarcano le stesse fonti di palazzo Chigi – la necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare, eliminando i fattori di attrazione e potenziando la capacità di deterrenza dell’Unione.

In tale quadro, l’Italia ha sottolineato l’urgenza di intensificare la cooperazione con i Paesi terzi e rendere più efficaci i rimpatri, anche procedendo rapidamente all’avvio di progetti pilota per l’istituzione di return hubs nei Paesi terzi.

È stata infine ribadita l’importanza di dare tempestiva attuazione alla Dichiarazione di Chisinau, al fine di adeguare il quadro giuridico internazionale alle sfide poste dalla moderna migrazione irregolare.