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Sequestrata nel Cosentino una piantagione di marijuana nascosta nel bosco

| 3 Agosto 2026 08:36 | 0 commenti

Sequestrata nel Cosentino una piantagione di marijuana nascosta nel bosco

Italpress, Calabria Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno scoperto un ampio terreno utilizzato per la coltivazione di piantagione canapa indiana, che era stata occultata all’interno della fitta vegetazione di un’area boschiva particolarmente impervia del Comune di Grisolia. La piantagione, composta da 53 piante di marijuana con altezza variabile da circa 30 centimetri fino a circa 3 metri è stata sottoposta a sequestro. La sostanza stupefacente rinvenuta e destinata allo spaccio, avrebbe fruttato alla criminalità oltre 200 mila di euro di profitti illeciti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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