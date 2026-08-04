Europeo tuffi, Conte-Pelligra argento nella piattaforma sincro

Roma, 4 ago. (askanews) – Alla prima partecipazione insieme in un grande appuntamento senior Simone Conte e Raffaele Pelligra (due gare e due medaglie) conquistano l’argento dalla piattaforma sincro con 416.46 punti. Il quadruplo e mezzo avanti raggruppato da 81.03 corona una finale da applausi. Vincono gli atleti neutrali russi Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi con 443.82 punti. Completa il podio l’Ucraina con Mark Hrytsenko e Oleksii Sereda a quota 406.05 punti.

Sono la coppia baby, 19 anni Simone e 17 Raffaele, migliori amici, con le famiglie al seguito. Coraggiosi, arrembanti, senza paura: i due romani affrontano la finale con la maturità di una coppia navigata e la leggerezza di chi ha ancora davanti un futuro enorme. Terzi a pari punti con l’Ucraina a met gara (173.61), secondi al penultimo tuffo (335.43) con 15 punti di vantaggio sugli inglesi. Gara in progressione. Due enfant prodige. Inarrestabili. Nel 2024 a Rio de Janeiro hanno vinto l’oro ai Mondiali juniores nella piattaforma sincro. Oggi si spalanca per loro il palcoscenico dei grandi. (Foto di Andrea Staccioli / DBM)