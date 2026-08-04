Migliaia di tifosi ai funerali di Baresi: “Ciao Capitano”

Milano, 4 ago. (askanews) – “Franco Baresi, leggenda immortale. Inimitabile bandiera che non smetterà mai di svettare. Ciao Capitano”. È il grande striscione che accoglie migliaia di tifosi in piazza Sant’Ambrogio, a Milano, per l’ultimo saluto a Franco Baresi. Nella basilica si celebrano i funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale, alla presenza di tanti protagonisti del mondo del calcio, da Alessandro Costacurta a Dida, insieme a dirigenti, ex compagni e amici. All’arrivo del feretro partono i cori della tifoseria rossonera per un ultimo omaggio al loro idolo: “Un capitano, c’è solo un capitano”, scandiscono i tifosi, nell’emozione generale della piazza gremita.