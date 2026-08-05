Difesa, Conte a governo: con riarmo consegnate arsenale a neonazisti AfD

Milano, 5 ago. (askanews) – “Un riarmo euopeo senza uno straccio di difesa europea significa dare la possibilità a ogni paese di riarmarsi a piacimento, questo ha soffisfatto l’esigenza della Germania, che soffriva da decenni… Nel 2039 sarà l’esercito convenzionale più grande d’Europa, e lì c’è AfD… State consegnando l’Europa e un arsenale nelle mani dei neonazisti”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera.