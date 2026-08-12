Eclissi di Sole sull’Europa, in Italia al Nord supera il 90%

Roma, 12 ago. (askanews) – Un’eclissi di Sole sta attraversando oggi l’Europa, con uno spettacolo particolarmente suggestivo al tramonto. Il fenomeno è totale lungo una stretta fascia che, dopo aver interessato la Groenlandia e l’Islanda, attraversa l’Atlantico per raggiungere la Spagna settentrionale e una piccola parte del Portogallo. Nel resto del continente, Italia compresa, l’eclissi è parziale, con percentuali di oscuramento molto diverse a seconda della latitudine.

In Italia lo spettacolo è nettamente più marcato al Nord. L’eclissi è iniziata tra le 19.24 e le 19.33 e raggiunge il massimo poco dopo le 20 nelle regioni settentrionali. A Genova il disco solare viene coperto per il 93,60%, con il massimo alle 20.22; a Torino per il 93,34% alle 20.21; a Bologna per il 92,66% alle 20.21; a Milano per il 92,32% alle 20.20 e a Venezia per il 91,27% alle 20.19. Nel capoluogo lombardo migliaia di persone si sono radunate al monte Stella, il punto più alto della città, per asssitere allo spettacolo astronomico.

Scendendo verso il Centro e il Sud la percentuale diminuisce rapidamente. A Roma l’eclissi è iniziata alle 19.32 e raggiunge il massimo alle 20.11, con il 69,12% del Sole oscurato. Sulla capitale, tuttavia, permane una cappa di nuvole. A Napoli l’inizio è alle 19.33, il massimo alle 20.02 e la copertura arriva al 45,84%. In molte località italiane il fenomeno non può essere seguito fino alla conclusione astronomica dell’eclissi perché è il tramonto a interrompere l’osservazione: il Sole scompare dall’orizzonte intorno alle 20.14 a Roma, alle 20.05 a Napoli, alle 20.35 a Milano e alle 20.40 a Torino.

Ancora più profonda l’eclissi in gran parte dell’Europa occidentale. A Parigi il massimo è previsto alle 20.17, con il 92,09% del disco solare coperto, mentre nel sud-ovest della Francia si sale al 97,55% a Bordeaux e al 97,83% a Tolosa. A Bruxelles il massimo arriva alle 20.13 con l’89,51%, ad Amsterdam alle 20.10 con l’88,22%, mentre Berlino raggiunge l’84,86% alle 20.08.

Nelle isole britanniche gli orari sono anticipati di un’ora rispetto all’Italia. Londra raggiunge il massimo alle 19.13 ora locale, con il 91,38% del Sole oscurato. In Irlanda la copertura è ancora maggiore: Dublino arriva al 93,99% alle 19.10, mentre a Cork si supera il 96%.

Il vero centro dello spettacolo è però lungo la fascia della totalità. A Reykjavik la Luna ha coperto completamente il Sole intorno alle 17.48 GMT (18.48 in Italia), con circa un minuto di buio totale. La durata massima dell’eclissi totale, sull’Atlantico a ovest dell’Islanda, supera di poco i due minuti.

La totalità raggiunge poi la Spagna in serata, con il Sole ormai molto basso sull’orizzonte. A A Corunha il massimo è alle 20.28 e la totalità dura circa un minuto e 17 secondi; a Bilbao alle 20.27, per circa 31 secondi; a Saragozza alle 20.29 per un minuto e 24 secondi; a Valencia alle 20.33 per circa un minuto e a Palma di Maiorca alle 20.31 per un minuto e 36 secondi. Madrid resta praticamente sul limite: nel centro della capitale l’oscuramento arriva al 99,97%, senza raggiungere la piena totalità.

Anche il Portogallo viene sfiorato dal cono d’ombra: nell’estremo nord-est, nell’area di Bragança, è visibile per pochi istanti l’eclissi totale intorno alle 19.30 ora locale. Lisbona resta invece fuori dalla fascia, con un’eclissi parziale di circa il 94,5% e il massimo alle 19.36.

Le percentuali indicano la porzione della superficie apparente del disco solare nascosta dalla Luna nel momento di massima eclissi. Per tutta la fase parziale è indispensabile osservare il fenomeno soltanto con occhiali specifici per eclissi o filtri solari adeguati: guardare direttamente il Sole, anche quando ne rimane visibile soltanto una piccola falce, può provocare danni agli occhi.