Napoli, ufficiale la cessione di Lukaku al Fenerbahce: “Un onore aver fatto parte di questo club storico”

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli ha reso noto di “aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku al Fenerbahçe. Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 14 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana. In bocca al lupo, Big Rom!”, scrive il club azzurro.

L’attaccante belga, classe 1993, si trasferisce dunque in Turchia per vestire la maglia del Fenerbahce dopo aver giocato con Anderlecht, West Bromwich, Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma e Napoli.

“UN ONORE AVER FATTO PARTE DI QUESTO CLUB STORICO”

“È un grande onore e un privilegio per me unirmi al vostro club e far parte di questa squadra con una storia così magnifica. Abbiamo una squadra fantastica e sono molto felice di far parte di un gruppo così forte. Cercherò di aiutare la squadra nel miglior modo possibile, lavorando sodo ogni giorno, dando il massimo in allenamento e in campo. Voglio sfruttare al massimo ogni momento che trascorro in campo per aiutare la squadra a vincere le partite – le parole di Lukaku -. Voglio ringraziare la dirigenza e il nostro allenatore, prima di tutto per la fiducia e la stima che hanno riposto in me come persona e anche per aver creduto nelle mie capacità di calciatore. Sono pronto al 100%, pronto a scendere in campo”.

Lukaku va oltre e spiega cosa significa per lui questo trasferimento nel club di Istanbul. “Questo è anche un momento un po’ emozionante per me. Perché torno in Turchia dopo tanti anni. Come sapete, ho vissuto qui da bambino ed è qui che ho scoperto il mondo del calcio professionistico con mio padre. Pertanto, tornare sarà un momento davvero speciale e molto emozionante per me. E sta accadendo con il Fenerbahçe. Sono molto orgoglioso”, conclude l’ex Inter, Roma e Napoli.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).