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Ranucci, Salvini: vicenda torbida, Rai sospenda collaborazione

| 12 Agosto 2026 18:15 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 12 ago. (askanews) – “Ranucci che si paragona a Moro, Falcone e Borsellino??? Non so se faccia più rabbia, pena o tristezza. Alla luce degli inquietanti dettagli che stanno emergendo in queste ore, a partire dall’arresto del suo amico Lavitola, ritengo opportuno che il servizio pubblico, finanziato da tutti gli italiani, sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda”. Così su X il leader della Lega Matteo Salvini.

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