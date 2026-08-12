Ranucci, Salvini: vicenda torbida, Rai sospenda collaborazione

Roma, 12 ago. (askanews) – “Ranucci che si paragona a Moro, Falcone e Borsellino??? Non so se faccia più rabbia, pena o tristezza. Alla luce degli inquietanti dettagli che stanno emergendo in queste ore, a partire dall’arresto del suo amico Lavitola, ritengo opportuno che il servizio pubblico, finanziato da tutti gli italiani, sospenda la collaborazione con chi è coinvolto in questa torbida vicenda”. Così su X il leader della Lega Matteo Salvini.