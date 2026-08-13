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Europei atletica, argento nel martello per Sara Fantini

| 13 Agosto 2026 00:01 | 0 commenti

Europei atletica, argento nel martello per Sara Fantini

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Arriva la quinta medaglia per l’Italia ai campionati europei di atletica leggera, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. La conquista nel lancio del martello Sara Fantini. La 28enne emiliana, campionessa due anni fa a Roma, mette a segno la misura di 74,35 al primo lancio e si arrende solo alla 23enne finlandese Silja Kosonen, che si impone con 76,28. Bronzo alla 28enn norvegese Beatrice Llano (72,82). Delude la grande favorita della vigilia l’altra finnica Krista Tervo, 29 anni, che commette tre nulli e viene eliminata.  

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