Picchiata e lasciata davanti l’ospedale di Trebisacce, morta 46enne: rintracciato il compagno

(Adnkronos) – Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata trovata senza vita davanti al pronto soccorso dell’ospedale Trebisacce, nel cosentino. A quanto apprende l’Adnkronos, è stato rintracciato a Bari, dove è ora in custodia dai carabinieri impegnati nelle indagini coordinate dalla procura di Castrovillari, l’uomo di origini albanesi ricercato subito dopo il ritrovamento del corpo.

La donna, 46 anni, riportava gravi lesioni e politraumi, forse provocati da un pestaggio, che non le hanno dato scampo. L’uomo, sul quale dal primo momento si sono concentrati i sospetti dei militari della compagnia Cassano allo Ionio, della tenenza di Trevisacce e del Nucleo Investigativo di Cosenza, è ora in caserma e la sua posizione al vaglio.

“In un giorno di festa per la nostra comunità, apprendiamo con dolore la notizia di un grave fatto di cronaca avvenuto nella notte ad Amendolara. Il Comune di Trebisacce – si legge in una nota – esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Ornella Forastefano, il cui decesso sarebbe riconducibile a circostanze ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. In attesa che gli inquirenti facciano piena luce sulla dinamica dei fatti, l’Amministrazione comunale si stringe ai figli della vittima, ai quali giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità trebisaccese”.