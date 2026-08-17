Sicurezza, Salvini: agente di Prato ha fatto il suo dovere, solidarietà

Roma, 17 ago. (askanews) – “Totale sostegno all’agente di Prato. Altro che ‘tentato omicidio’: ha semplicemente fatto il suo lavoro, fermato un pericoloso delinquente (peraltro già dimesso dall’ospedale) e protetto la sicurezza di decine di cittadini perbene”. Lo ha scritto su X Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, commentando la notizia dell’apertura di una indagine sulla sparatoria al pronto soccorso della città toscana.