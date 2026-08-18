Addio Hayden Panettiere, l’ex compagno: “Per sempre la madre di mia figlia”

(Adnkronos) – “A nostra figlia Kaya, parlerò sempre con rispetto di sua madre e mi assicurerò che ricordi la persona che era”. Con queste parole Wladimir Klitschko, ex pugile professionista, rompe il silenzio sulla morte di Hayden Panettiere, l’attrice americana morta domenica 16 agosto all’età di 36 anni per cause non ancora rese note.

Panettiere e Klitschko si erano conosciuti nel 2010. Dopo una prima relazione durata circa 16 mesi i due si erano riavvicinati nel 2013 e nel 2014 erano diventati genitori di Kaya. La relazione si è conclusa definitivamente nell’agosto 2018, senza che i due avessero mai reso noto pubblicamente il motivo della separazione.

Nel suo messaggio, Klitschko ha sottolineato il ruolo che Panettiere ha avuto nella sua vita anche dopo la fine della relazione: “La nostra famiglia sta attraversando un periodo di profondo shock e dolore. L’annuncio della tragica morte di Hayden mi addolora profondamente. Ha lasciato questo mondo troppo presto. Hayden, anche se non è più la mia partner, è stata una parte importante della mia vita e la madre di nostra figlia, Kaya. Ha costruito una carriera incredibile grazie a un enorme talento, affrontando anche i lati più bui di un’industria molto impegnativa. Niente cancellerà i momenti che abbiamo condiviso o il posto che aveva nella nostra vita”, si legge nel post condiviso su Instagram.

Klitschko ha rivolto le proprie condoglianze alla famiglia: “Esprimo le mie più sincere condoglianze ai genitori di Hayden, ai suoi amici e ai suoi fan, che oggi stanno anche loro in lutto. Persone giovani e talentuose come Hayden non dovrebbero lasciare questo mondo così presto. Chiedo a tutti di rispettare i sentimenti e la privacy della nostra famiglia in questo momento incredibilmente difficile. Per ora, questo è tutto ciò che voglio dire. Grazie a tutti coloro che stanno sostenendo la nostra famiglia e esprimendo le loro sincere condoglianze”.

“Riposa in pace, Hayden. Che tu possa trovare pace eterna”, ha concluso dopo aver chiesto di rispettare il momento di dolore della famiglia.