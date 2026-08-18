Hyundai Ioniq 3, al via la produzione in Turchia

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Motor Tùrkiye ha inaugurato ufficialmente l’avvio della produzione di Hyundai IONIQ 3 nello stabilimento di Izmit, segnando un traguardo significativo nella strategia di elettrificazione e nelle attività produttive dell’azienda in Europa. L’avvio della produzione di IONIQ 3 fa seguito a un investimento di 250 milioni di euro destinato a consentire la produzione di veicoli elettrici in Turchia, che ha portato a una profonda trasformazione dello stabilimento di Izmit negli ultimi due anni. Oltre il 50% dello stabilimento è stato modernizzato per consentire la produzione dell’ultima generazione di veicoli elettrificati Hyundai, in linea con la strategia del Brand relativa a una gamma flessibile di motorizzazioni, rafforzando al contempo il ruolo della Turchia come polo sempre più importante per la produzione automobilistica destinata ai clienti europei di Hyundai. Fondata nel 1997, Hyundai Motor Tùrkiye produce veicoli da quasi 30 anni, con un investimento complessivo di 1,185 miliardi di euro effettuato nel corso di questo periodo. La produzione della nuova IONIQ 3 inaugura un nuovo capitolo per lo stabilimento e sottolinea l’impegno strategico di lungo periodo dell’azienda nei confronti della produzione avanzata in Turchia. L’azienda continua a sostenere lo sviluppo di una solida infrastruttura intorno allo stabilimento di Izmit. Parallelamente a IONIQ 3, sono in corso i preparativi per la produzione delle prossime generazioni di BAYON e i20, a conferma dell’impegno dell’azienda nel sostenere la filiera dell’industria della mobilità in Turchia. Nell’ambito della collaborazione con Hyundai Mobis, società affiliata di Hyundai Motor Group, l’aggiunta di uno stabilimento per l’assemblaggio dei sistemi batteria, situato all’interno del sito produttivo di Izmit, consentirà di supportare in futuro l’assemblaggio delle batterie per i veicoli ibridi.

Alla cerimonia per l’avvio della produzione hanno partecipato il Ministro dell’Industria e della Tecnologia della Turchia Mehmet Fatih Kacir, l’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Turchia Sukjong Boo, il Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe Xavier Martinet e il CEO di Hyundai Motor Tùrkiye Alex Kim, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, del mondo imprenditoriale e dell’industria. Intervenendo alla cerimonia, il Ministro dell’Industria e della Tecnologia della Turchia Mehmet Fatih Kacir ha dichiarato: “Hyundai Motor Tùrkiye produrrà inizialmente 30.000 IONIQ 3 all’anno nel nostro Paese, con un investimento di 250 milioni di euro. Un investimento che dimostra come la nostra visione della mobilità di nuova generazione stia ottenendo riconoscimento tra i produttori automobilistici globali e conferma la posizione della Turchia come polo produttivo affidabile e scalabile. Come Turchia, sosteniamo con convinzione tutti gli attori che investono, producono, sviluppano tecnologia, creano occupazione qualificata e contribuiscono a far progredire il nostro Paese lungo le catene del valore globali”. L’Ambasciatore della Repubblica di Corea in Turchia Sukjong Boo ha commentato: “IONIQ 3, la cui produzione prende il via oggi, riflette la visione del futuro di Hyundai Motor Company, la sua eccellenza tecnologica e il suo impegno a crescere insieme all’industria automobilistica turca attraverso l’innovazione”. Il Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe Xavier Martinet ha dichiarato: “L’avvio della produzione di IONIQ 3 rappresenta un traguardo importante per il nostro stabilimento di Izmit e per Hyundai in Europa. La produzione del nostro primo veicolo elettrico in Turchia rafforza le nostre capacità produttive, aumenta la nostra flessibilità nel rispondere all’evoluzione delle esigenze dei clienti e sostiene la nostra ambizione di ampliare l’accesso alla mobilità elettrificata in Europa.”

Parallelamente alla modernizzazione dello stabilimento di Izmit, la forza lavoro si è adattata con agilità per garantire i massimi livelli di qualità per i clienti Hyundai in Europa, rispondendo alla crescente domanda di veicoli elettrici nella regione. Il CEO di Hyundai Motor Tùrkiye Alex Kim ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di produrre la prima generazione di IONIQ 3 in Turchia. Nell’ambito del nostro processo di trasformazione, circa il 50% del nostro stabilimento è stato modernizzato e oltre 1.000 dipendenti hanno assunto ruoli diversi nel corso di questa trasformazione. IONIQ 3 rappresenta un impegno di lungo periodo per Hyundai Motor Company, Hyundai Motor Europe e Hyundai Motor Tùrkiye. Guardando al futuro, puntiamo a continuare a investire in diverse aree per rafforzare ulteriormente le nostre capacità produttive negli anni a venire”. Oggi Hyundai Motor Tùrkiye impiega circa 2.400 persone presso lo stabilimento produttivo di Izmit e la sede centrale di Istanbul. In quanto primo e più longevo stabilimento produttivo di Hyundai all’estero, il sito di Izmit continua a svolgere un ruolo centrale nel soddisfare la crescente domanda di mobilità sostenibile e rappresenta un pilastro fondamentale dell’approccio di Hyundai alla produzione avanzata. La produzione di IONIQ 3 contribuirà allo sviluppo economico della regione. La vettura sarà disponibile sul mercato a partire da settembre di quest’anno (in base al mercato di riferimento), con due diverse opzioni di batteria e motore.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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