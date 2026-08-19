Calcio, Vicario: “Juventus, il sogno di una vita”

Roma, 19 ago. (askanews) – “Essere qui per me è il sogno di una vita”. Guglielmo Vicario si presenta così ai tifosi della Juventus nella sua prima intervista da nuovo portiere bianconero ai canali ufficiali del club. “Da quando sono bambino spero in questo momento. Sono orgoglioso di me stesso. Per me rappresentare la Juventus è il massimo”, ha detto il portiere, che considera il trasferimento a Torino un traguardo e insieme una grande responsabilità.

Vicario ha poi raccontato il suo modello di riferimento, Gigi Buffon, storico portiere della Juventus e della Nazionale italiana. “Mi ispiro al più grande di tutti, il mito con cui sono cresciuto. In quegli anni Gigi Buffon aveva una carriera di grandi successi, grandi momenti, grandi parate. Da juventino e italiano, chi ti può ispirare meglio di lui?”, ha spiegato.

Il portiere arriva a Torino dopo l’esperienza all’estero e punta a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. “Mi auguro di portare esperienza e serenità per cercare di creare delle buone basi per affrontare al meglio la stagione”, ha detto Vicario, sottolineando la volontà di costruire un gruppo unito. “Arrivo alla Juve all’età giusta, con la giusta esperienza sulle spalle”.

L’obiettivo è ambizioso: “La mia missione è cercare di rendere questa Juventus sempre più vincente, che è l’obiettivo tramandato dalla storia di questo fantastico club”. Infine il messaggio ai tifosi: “Non vedo l’ora di incontrarvi all’Allianz Stadium per la prima partita. Abbiamo bisogno della vostra spinta, del vostro calore, della vostra passione”. E la conclusione: “Forza Juventus”.