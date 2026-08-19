Camilla racconta la malattia di Re Carlo III: “Difficile mantenere il segreto di quella diagnosi”

(Adnkronos) – “Non è stato facile mantenere quel segreto, ma ora guardate mio marito: niente lo ha fermato”. A parlare è la Regina consorte Camilla che per la prima volta ha raccontato in pubblico il diffiicile momento vissuto qualche anno fa – esattamente a febbraio del 2024 -, quando al marito, Re Carlo III, è stato diagnosticato un tumore.

Lo ha fatto in un nuovo video diffuso da Buckingham Palace, in cui ha parlato apertamente del cancro del consorte, di cui non si sono mai conosciuti i dettagli, intervistata da Laura Lee, CEO dell’organizzazione benefica di supporto ai malati di cancro Maggie’s Centres.



“A quel tempo, nessuno poteva dire nulla. È stato piuttosto difficile. Stavo per dire qualcosa, ma ho sentito che non era il momento giusto”, ha detto Camilla, che il prossimo anno compirà 80 anni. Momenti difficili, che però hanno reso la coppia reale ancora più unita: “Niente lo ha fermato. Ha semplicemente detto: ‘Sconfiggerò anche questo'”, ha aggiunto la regina, che ha anche spiegato come l’annuncio della malattia del marito le abbia anche permesso di comprendere meglio la situazione di tante altre famiglie. “All’improvviso, è tuo marito a ricevere una diagnosi, e devi aiutarlo e cercare di capire tutto”, ha concluso. A distanza di oltre due anni, Re Carlo III è ancora in cura per il cancro. Buckingham Palace ha però ribadito che le sue condizioni di salute continuano a migliorare.