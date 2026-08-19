Varenne sarà seppellito a Eboli, tra un mese celebrazione e mausoleo dedicato al ‘Capitano’

(Adnkronos) –

Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi morto ieri a 31 anni, sarà tumulato ad Eboli e omaggiato con un mausoleo. A renderlo noto sui social è l’Allevamento LJ, dove il cavallo campione di trotto ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e dove poi è deceduto.

“Nei prossimi giorni il nostro Varenne sarà tumulato, secondo le normative sanitarie vigenti, presso l’Allevamento LJ, dove tra un mese vorremmo celebrarlo privatamente in un mausoleo a lui dedicato che successivamente resterà visitabile per il pubblico”, quanto scrive l’allevamento di Eboli.

Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Ialmaz, il ‘Capitano’ Varenne nasce il 19 maggio 1995 a Copparo in provincia di Ferrara, nell’allevamento Zenzalino. Nella sua strepitosa carriera ha disputato 73 corse vincendone 62.

Tra i suoi successi più importanti il Derby italiano di trotto nel 1998, il Gran Premio di Agnano, vinto per tre anni di fila dal 2000 al 2002, il Prix d’Amerique 2001 e 2002, l’Elitloppet 2001 e 2002 e il Breeders Crown 2001. Varenne è stato anche l’unico cavallo nella storia dell’ippica mondiale ad aver vinto il titolo di “Cavallo dell’anno” in tre differenti Stati (Italia 2000, 2001, 2002, Francia 2001 e 2002 e Stati Uniti 2001) e l’unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno, il 2001. In carriera a vinto oltre 6 milioni di euro di premi, diventando il cavallo più vincente nella storia del trotto. Terminata la carriera agonistica è diventato uno stallone e ha generato oltre 2000 figli, tra cui diversi campioni e 5 vincitori del Derby italiano di trotto.