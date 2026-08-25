Aggredisce donna con acido su commissione: arrestato 22enne a Venezia, con sè aveva 3.500 euro

(Adnkronos) – E’ stato identificato il presunto autore dell’aggressione con acido ai danni di una donna di 32 anni avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorzè, nel Veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere a carico di un 22enne macedone, accusato dei reati di lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravate.

Quel giorno la donna era andata a far visita ai propri genitori e, una volta scesa dalla propria autovettura era stata raggiunta da un giovane che, dopo aver pronunciato parole incomprensibili, le aveva scagliato contro una bottiglietta contenente liquido

corrosivo, procurandole ustioni di 2° grado al volto, collo, torace superiore e alle braccia. L’uomo di era poi dato alla fuga.

L’indagine svolta dai carabinieri della Stazione di Scorzè e del Nucleo Operativo della Compagnia di Mestre mediante attività tecniche, tradizionali e analisi dei sistemi di videosorveglianza, oltre al supporto tecnico-scientifico del Ris di Parma, che ha proceduto alla comparazione del profilo genetico dell’indagato con quello rinvenuto sugli indumenti abbandonati durante la fuga e ritrovati il giorno successivo all’aggressione nel giardino di un’abitazione poco distante, ha consentito di individuare il presunto responsabile. Il quadro indiziario è stato ulteriormente consolidato dopo che sul corpo del sospettato sono state alcune ustioni da acido oltre a segni particolari come nei sul viso chiaramente visibili nei filmati

acquisiti.

Dagli accertamenti è emerso che il 22enne era stato localizzato in Italia, per la prima e unica volta, il 27 giugno scorso quando era stato arrestato alla Stazione ferroviaria di ‘Venezia Santa Lucia’ e portato in carcere in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria della Macedonia del Nord conseguente a due condanne a circa 4 anni di reclusione per furto

aggravato. Non è ancora chiaro il contesto in cui è maturata l’aggressione alla donna e l’eventuale presenza di complici. L’ipotesi, oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti, è che il 22enne sia giunto per compiere l’agguato su commissione e dietro il pagamento da parte di un mandante. Il ragazzo infatti è stato trovato in possesso di circa 3.500 euro in contanti, privo tuttavia di un bancomat con cui avesse potuto prelevarli.