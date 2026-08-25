Brignone, nuovo intervento: “La gamba migliora, ma sugli sci ho ancora dolore”

(Adnkronos) – “La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente”. Così Federica Brignone ha annunciato, sui social, un nuovo intervento chirurgico alla gamba sinistra dopo il grave infortunio rimediato l’anno scorso. “L’obiettivo principale – ha spiegato la bicampionessa olimpica, oro in supergigante e in slalom gigante a Milano Cortina 2026 – sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest’ultima decisione verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio. Per ora è tutto. Vi terrò aggiornati”.

La fuoriclasse azzurra si era infortunata nell’aprile 2025, durante la seconda manche del gigante dei Campionati italiani, riportando una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla lesione del legamento crociato anteriore e del comparto capsulo-legamentoso mediale della gamba sinistra. A luglio dello stesso anno Brignone era stata sottoposta a un secondo intervento, necessario per verificare le condizioni dell’articolazione a quasi quattro mesi dalla prima operazione. Un lungo percorso di recupero che non le ha comunque impedito di tornare protagonista ai massimi livelli. A febbraio, ecco quindi il ritorno in pista per il grande obiettivo delle Olimpiadi di Milano Cortina, chiuse con due ori scintillanti. Proprio dopo quelle due straordinarie vittorie, Brignone aveva chiarito che sarebbe tornata a gareggiare in Coppa del Mondo solo in caso di assenza di dolore sugli sci.