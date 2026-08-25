Roma, Castro annuncia il primo figlio: “La famiglia sta crescendo”

(Adnkronos) –

Santiago Castro festeggia la prima vittoria con la Roma e… il primo figlio. Il centravanti argentino, che ieri ha partecipato al trionfo giallorosso contro la Fiorentina, battuta all’Olimpico 4-0 nella prima giornata di Serie A, ha rivelato una notizia al termine del match.

“Siamo molto felici di poter dire che la nostra piccola famiglia sta crescendo! Siamo entusiasti e entusiasti di averti con noi ora! Ti aspettiamo”, ha scritto su Instagram Castro in un post condiviso con la compagna Agustina Gonzalez.

La coppia teneva in mano, direttamente sul prato dell’Olimpico nell’immediato post partita, una maglietta della Roma, ovviamente con il 9 e il nome dell’ex attaccante del Bologna sul retro, ma taglia bambino, ufficializzando così la gravidanza. Tra i commenti anche i messaggi di Dybala, autore di tre assist, e di Pisilli, a segno per il poker giallorosso, che hanno postato un cuore.