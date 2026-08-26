Calcio, Simonelli: “No a sostegno Infantino? Avrei preso tempo”

Roma, 26 ago. (askanews) – “La Figc ha ritirato il sostegno a Infantino per le elezioni Fifa? Personalmente avrei preso un po’ più di tempo per questa decisione”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio Aic.

“Personalmente credo di essere amico di Infantino – ha aggiunto Simonelli – Mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi. Per la prima volta un presidente della Fifa è venuto nella sede della Lega Serie A a Milano e per questo gli sono grato”.

Simonelli ha poi spiegato di essere stato informato della decisione del presidente della Figc: “Malagò mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto, mi limito a dire questo”. Quanto alla possibilità di un passaggio collegiale, il presidente della Lega Serie A ha risposto: “Sì. Come dicevo non è una decisione della Figc, è una decisione del presidente della Figc. Io sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate”.