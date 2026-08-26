Energia, Schlein: è il momento di tassare extraprofitti, Meloni abbia coraggio

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Roma, 26 ago. (askanews) – “A sei mesi dall’inizio della guerra
nel Golfo Persico, la crisi energetica è di nuovo una cruda
emergenza con cui fanno i conti ogni giorno milioni di famiglie
e imprese italiane. Parliamo di una vera e propria stangata
economica che sta investendo la vita reale del Paese”. Lo
scrive, in una lettera al Corriere della Sera, la segretaria del
Pd, Elly Schlein.
“In questi mesi – aggiunge – il prezzo del gas è più che
raddoppiato, il costo del petrolio è salito a 90 dollari al
barile, la benzina alla pompa ha stabilmente sfondato la soglia
dei 2 euro al litro e il gasolio ha ormai superato il record
storico toccato nel marzo del 2022. Con riflessi pesantissimi
sul costo della vita, delle merci, dei beni alimentari. Tutto
questo si traduce in una parola sola: insostenibilità. Per chi
deve mettere insieme il pranzo con la cena la situazione è
insopportabile. Lo è pure per le piccole e medie imprese, che
perdono competitività e rischiano di chiudere i battenti”.
“Di fronte a un quadro così difficile – prosegue la segretaria Dem – il governo sta letteralmente navigando a vista, come
dimostra la recente proroga di appena 48 ore del mini sconto
sull’accisa del diesel: una presa in giro. Con la stagione
invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più
per proteggere il Paese. La verità è che serviranno risorse
ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si
trovano: tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti
accumulati dalle grandi società energetiche. Giorgia Meloni
abbia il coraggio di far pagare di più chi si è arricchito anche
in questa pesante crisi”.
“Il governo passi dalle parole ai fatti e tassi subito gli
extraprofitti per finanziare gli interventi straordinari
necessari a ridare fiato all’Italia” conclude Schlein.
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