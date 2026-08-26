Energia, Schlein: è il momento di tassare extraprofitti, Meloni abbia coraggio

Roma, 26 ago. (askanews) – “A sei mesi dall’inizio della guerra

nel Golfo Persico, la crisi energetica è di nuovo una cruda

emergenza con cui fanno i conti ogni giorno milioni di famiglie

e imprese italiane. Parliamo di una vera e propria stangata

economica che sta investendo la vita reale del Paese”. Lo

scrive, in una lettera al Corriere della Sera, la segretaria del

Pd, Elly Schlein.

“In questi mesi – aggiunge – il prezzo del gas è più che

raddoppiato, il costo del petrolio è salito a 90 dollari al

barile, la benzina alla pompa ha stabilmente sfondato la soglia

dei 2 euro al litro e il gasolio ha ormai superato il record

storico toccato nel marzo del 2022. Con riflessi pesantissimi

sul costo della vita, delle merci, dei beni alimentari. Tutto

questo si traduce in una parola sola: insostenibilità. Per chi

deve mettere insieme il pranzo con la cena la situazione è

insopportabile. Lo è pure per le piccole e medie imprese, che

perdono competitività e rischiano di chiudere i battenti”.

“Di fronte a un quadro così difficile – prosegue la segretaria Dem – il governo sta letteralmente navigando a vista, come

dimostra la recente proroga di appena 48 ore del mini sconto

sull’accisa del diesel: una presa in giro. Con la stagione

invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più

per proteggere il Paese. La verità è che serviranno risorse

ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si

trovano: tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti

accumulati dalle grandi società energetiche. Giorgia Meloni

abbia il coraggio di far pagare di più chi si è arricchito anche

in questa pesante crisi”.

“Il governo passi dalle parole ai fatti e tassi subito gli

extraprofitti per finanziare gli interventi straordinari

necessari a ridare fiato all’Italia” conclude Schlein.