Esplosione nel B&B a Mileto: È morto il turista sloveno. Restano gravi moglie e figlia

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È morto Yamnik Cobolt Petra il turista 48enne rimasto ferito nell’esplosione del B&B Villa Mary a Mileto, era stato trasferito d’urgenza a Palermo.

MILETO – Non ce l’ha fatta Yamnik Cobolt Petra, il 48enne sloveno rimasto gravemente ustionato nell’esplosione avvenuta martedì sera all’interno del B&B Villa Mary, nelle campagne di Mileto. L’uomo, trasferito d’urgenza a Palermo in un centro specializzato per le gravi ustioni riportate, è deceduto dopo aver lottato per la vita. La notizia aggiunge una nuova drammatica pagina alla vicenda che ha sconvolto la famiglia slovena, arrivata da poco nel Vibonese per trascorrere un periodo di vacanza. Nell’esplosione erano rimasti coinvolti anche la moglie, 44 anni, e la figlia di 10 anni, entrambe gravemente ustionate e trasferite in centri specializzati: la bambina a Bari e la madre a Catania.

LE CONDIZIONI DEI FERITI E LA RICOSTRUZIONE DELL’ESPLOSIONE NEL B&B DI MILETO DOVE È MORTO UN TURISTA

Tutti e tre avevano riportato ustioni di secondo e terzo grado diffuse su oltre il 30% della superficie corporea ed erano stati intubati prima dei trasferimenti. La tragedia si era consumata intorno alle 20.30-20.40 nell’alloggio occupato dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, i tre si stavano preparando a cenare quando si è verificata la deflagrazione della bombola di gas. L’esplosione ha provocato un incendio e gravi danni all’alloggio.

Dopo il boato, i tre componenti della famiglia sarebbero usciti dall’appartamento in parte avvolti dalle fiamme, cercando riparo verso la piscina. A prestare i primi soccorsi erano stati anche due carabinieri fuori servizio che soggiornavano nella struttura e che avevano utilizzato gli estintori nel tentativo di spegnere le fiamme. I tre, poi, si erano gettati in piscina. Sul posto erano intervenute tre ambulanze del 118, mentre i Vigili del fuoco avevano provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.