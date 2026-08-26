Eros Ramazzotti stop al tour, operato alle corde vocali: “Dovremo aspettare il 2027”

(Adnkronos) –

Eros Ramazzotti si è sottoposto a un intervento alle corde vocali. “È andato bene”, ha rassicurato il cantante in una Instagram stories in cui ha ringraziato tutti per “i messaggi di affetto e vicinanza” ricevuti.

Ramazzotti ha però dovuto rinviare le date del tour a causa dei tempi di recupero: “Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027”, ha spiegato. “Ci incontreremo più forti e uniti di prima”, ha concluso il cantante.