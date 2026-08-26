L. elettorale, verso modifiche a intesa maggioranza. Possibile incontro sherpa

Roma, 26 ago. (askanews) – L’intesa siglata dalla maggioranza prima della pausa estiva sulle modifiche alla legge elettorale potrebbe subire ulteriori ritocchi in vista della presentazione degli emendamenti in commissione al Senato, attualmente prevista per il primo settembre. Proprio per questo, a quanto si apprende, nei prossimi giorni potrebbe tenersi un nuovo incontro degli sherpa, in presenza o in videocall.

Ferma restando l’introduzione delle preferenze (pur con capilista bloccati) fortemente voluta da Giorgia Meloni, in queste ore infatti si sta riflettendo soprattutto su un paio di punti. In particolare, si ragiona sulla tenuta costituzionale della cosiddetta norma anti frammentazione, secondo la quale i voti espressi per le liste collegate all’interno di una coalizione che non raggiungono la soglia di sbarramento del 3% non concorrono al calcolo della cifra elettorale nazionale di coalizione, con la sola eccezione del ‘miglior perdente’.

Ma c’è un altro aspetto, molto delicato, su cui si stanno facendo valutazioni soprattutto in casa Fdi, ed è quello dell’alternanza di genere nei capilista. L’intesa siglata tra i partiti del centrodestra, infatti, attualmente prevede che venga applicata solo dal secondo posto in poi. Una decisione che ha già provocato il disappunto di molte deputate che la ritengono una norma fortemente penalizzante per le donne. Il supplemento di riflessione, dunque, viene fatto anche in vista dell’eventuale voto finale segreto che potrebbe essere richiesto nel secondo passaggio alla Camera e sul quale il no di uno schieramento trasversale di parlamentari potrebbe essere dirimente.