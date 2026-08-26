Metsola a Meeting Rimini: momento difficile, mettere persone al centro

Rimini, 26 ago. (askanews) – Attraversiamo “un momento molto importante, molto difficile. Ma abbiamo la possibilità e anche la responsabilità” di “affrontare queste sfide con coraggio, di dire le cose come sono, di dire cosa abbiamo fatto bene e di dire anche se dobbiamo adattare qualcosa per non dimenticare mai di mettere le persone al centro di tutto quello che facciamo”: lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, a margine del Meeting di Rimini, che chiuderà col suo intervento.