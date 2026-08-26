Nvidia oltre le attese, ricavi più che raddoppiati a 96,2 miliardi

Milano, 26 ago. (askanews) – Nvidia supera le attese e continua a correre sulla spinta dell’intelligenza artificiale. Il colosso statunitense dei chip ha chiuso il secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2027 con ricavi per 96,2 miliardi di dollari, più che raddoppiati rispetto ai 46,7 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno: +106% su base annua e +18% rispetto al trimestre precedente. Il risultato supera anche le attese di Wall Street, che indicavano ricavi intorno ai 92 miliardi.

A trainare i conti è ancora una volta il business dei Data Center, che ha generato 89 miliardi di dollari di ricavi, in aumento del 117% su base annua e del 18% sul trimestre precedente. Il margine lordo si è attestato al 75%.

Milano, 26 ago. (askanews) – L’utile netto GAAP è salito a 59,7 miliardi di dollari, con una crescita del 126% rispetto a un anno fa, mentre l’utile per azione diluito è più che raddoppiato a 2,46 dollari. Su base adjusted, l’utile netto è stato di 54 miliardi e l’utile per azione di 2,22 dollari.

Nvidia prevede un’ulteriore accelerazione nel trimestre in corso: per il terzo trimestre fiscale stima ricavi per circa 108 miliardi di dollari, con un margine lordo intorno al 74%. La guidance non include alcun ricavo dalla vendita di capacità di calcolo per Data Center in Cina.

Milano, 26 ago. (askanews) – “L’intelligenza artificiale ha raggiunto il suo punto di svolta”, ha affermato il fondatore e ceo Jensen Huang, secondo cui la domanda sta accelerando e la costruzione delle infrastrutture per l’AI procede “a pieno ritmo”. La nuova piattaforma Vera Rubin è ora in piena produzione.

Nel trimestre Nvidia ha inoltre restituito agli azionisti circa 26 miliardi di dollari attraverso buyback e dividendi e dispone ancora di circa 99 miliardi nell’ambito del programma autorizzato di riacquisto di azioni proprie.