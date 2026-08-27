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Alaska, piccolo aereo precipita nelle acque vicino Seldovia: quattro morti

| 27 Agosto 2026 13:02 | 0 commenti

Alaska, piccolo aereo precipita nelle acque vicino Seldovia: quattro morti

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Quattro persone sono morte dopo che un piccolo aereo, un Piper Pa-24, si è schiantato nelle acque vicino alla città costiera di Seldovia, in Alaska.  

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’Alaska l’aereo stava volando da Anchorage a Seldovia quando si è schiantato in acqua ed è affondato. Gli agenti hanno inviato un elicottero da Anchorage e personale in barca da Anchor Point per raggiungere il luogo dell’incidente.  

Dopo che la marea si è ritirata, gli agenti sono riusciti a recuperare i corpi delle quattro vittime. Le cause dell’incidente restano da accertare. Il National Transportation Safety Board sta indagando sull’accaduto.  

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